Życie Dorotki z „Przyjaciółek” (w tej roli Agnieszka Sienkiewicz) nieźle się skomplikowało! Do tej pory była przekonana, że takiej kobiety, jak ona się nie zdradza, ale… Niestety, jej mąż Łukasz, który już wcześniej miał skłonności do zdrady (przypomnijmy, że zdradził swoją pierwszą żonę z Zuzą!), znów nie mógł się oprzeć i tym razem poszedł na całość z panią prezes, seksowną Matyldą. Co teraz zrobi Dorotka? Agnieszka Sienkiewicz sugeruje, że… Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii!

