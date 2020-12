Przerażające słowa Szymka w "M jak miłość"! Opowie Izie i Marcinowi o dramacie swojej przyjaciółki

Dlaczego Szymek i Maja z "M jak miłość" znikną z przedszkola? Co się stanie z dziećmi Izy i Marcina? Już wkrótce poznamy odpowiedzi na te pytania! Niestety, Chodakowscy przeżyją prawdziwe chwile grozy, a na dodatek dowiedzą się, jaki dramat przechodzi przyjaciółka ich pociech. Ta scena z pewnością poruszy Was do łez!

Dramat przyjaciółki Szymka i Mai

Jak już informowaliśmu, w najbliższy wtorek (15 grudnia) Telewizyjna Dwójka wyemituje 1551 odcinek "M jak miłość" w którym Iza i Marcin przeżyją prawdziwe chwile grozy. Okazuje się bowiem, że dzieci Izy i Marcina znikną z przedszkola! Maję i Szymka będą poszukiwać przerażeni rodzice i policja. Teraz portal superseriale.se.pl informuje, że na szczęście dzieci odnajdą się całe i zdrowe. Do Izy zadzwoni mama Amelki, przyjaciółki Szymka i Mai z przedszkola. Kobieta powie, że dzieci Chodakowskich przyszły do jej domu. Marcin i Iza przeprowadzą poważną rozmowę z Szymkiem.

Szymuś, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to było dla was niebezpieczne?- powie Iza.

Wtedy Chodakowscy usłyszą przerażające wyznanie syna! Okazuje się, że chłopiec uciekł z Mają z przedszkola ponieważ martwił się o małą Amelkę! Dziewczynka powiedziała mu bowiem, że jest bita przez swojego ojca. Amelka przyznała również, że ojciec maltretuje również jej mamę.

Chciałem tylko zobaczyć co u Amelki... Wiecie co mi powiedziała? Że tata ją bije...- wyzna poruszony Szymek.

Słowa Szymka wstrząsną Izą i Marcinem. Chodakowski postanowi porozmawiać z mamą Amelki i spróbuje namówić ją, żeby zgłosiła się na policję.

Jak zakończy się wątek przyjaciółki Szymka i Mai? Czy mama Amelki odejdzie od męża, który je bije?

Iza i Marcin przeżyją chwile grozy, kiedy Maja i Szymek znikną z przedszkola.

MTL Maxfilm

Na szczęście dzieci odnajdą się całe i zdrowe.