Popularne seriale Netflixa: Co oglądają użytkownicy czerwonego serwisu?

Poznaliśmy przepis na popularne seriale Netflixa. Burza hormonów dojrzewających nastolatków, trochę romansów, porcja czarnego humoru, szczypta zdrad i grozy. Zostaje wpakować trupa do szafy – gotowe. Z tej receptury musieli korzystać twórcy „Red Rose” o niebezpiecznej aplikacji, szantażującej młodych ludzi po zakończeniu szkoły. Nie jest też obca reżyserowi opowieści o toksycznym trójkącie z groźną tajemnicą, „Co kryją jej oczy”.

Jeśli jesteście już nieco znudzeni seriami do bólu powielającymi schematy gatunkowe, to razem z popularnymi serialami Netflixa na ratunek przychodzi „Red Rose”. Ten brytyjski thriller z wątkami horroru to smakowity i krwisty kąsek dla miłośników dreszczowców. Paczka zblazowanych nastolatków właśnie skończyła szkołę i czeka na upalne lato. Bohaterowie, którzy nadal przechodzą okres buntu, postanawiają uatrakcyjnić sobie wakacje, pobierając intrygującą aplikację. Nie chodzi jednak o apkę randkową. Dziwny program zaczyna wymuszać coraz dziwniejsze i bardziej niepokojące polecenia młodzieży. Okazuje się, że tytułowy Red Rosę to szantażysta, który nie cofnie się przed niczym, by zmusić nastolatków do przerażających zadań.

Choć w „Red Rose” dostajemy elementy typowe dla teen drama, seria wychodzi daleko poza ramy gatunku, dotykając takich kwestii jak nierówności społeczne, naiwność i bezbronność nastolatków, lęki oraz problemy rodzinne. W obsadzie pojawiło się sporo świeżych twarzy: Amelia Clarkson, Isis Hainsworth i Ashna Rabheru. Jeśli lubcie podobne historie, polecamy wam seriale młodzieżowe, które zgromadziliśmy w naszym zestawieniu.

Jeszcze przed premierą wiele wskazywało na to, że ten paradokument szybko znajdzie się w gronie popularnych seriali Netflixa. Wszystko za sprawą viralowych fragmentów produkcji, które trafiały do sieci. „Świat oczami Cunk” to z pewnością jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie zobaczycie na czerwonej platformie streamingowej.

Philomena Cunk (Diane Morgan, którą możecie kojarzyć z „After Life” i „Giń, 2020!” oraz „Giń, 2021!”) z kamienną twarzą przeprowadza wywiady z naukowcami i specjalistami. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby prowadząca paradokument nie zadawała absurdalnych pytań i nie sprowadzała dyskusji na dziwaczne tory, co wprawia jej gości w niemałe zakłopotanie. „Świat oczami Cunk” stoi niedorzecznym, czasem wręcz idiotycznym humorem, do którego Diane Morgan jest wręcz stworzona. Jednego z rozmówców pyta o historię „Soviet Onion” (Cebula Radziecka), zamiast „Soviet Union” (Związek Radziecki) i przekonuje, że nie doszło do żadnego nieporozumienia.

Zaraz po premierze „Śnieżna dziewczyna” trafiła na szczyt listy najchętniej oglądanych produkcji, wchodząc do czołówki popularnych seriali Netflixa. Choć na serwisie nie brakuje hiszpańskich serii, to ten thriller wyróżnia się na tle pozostałych dreszczowców. Mroczny thriller opowiada o zaginięciu małej dziewczynki, do którego dochodzi podczas Pochodu Trzech Króli w 2010 roku. Gdy poszukiwania Amaii Martin znajduje się w martwym punkcie, własne śledztwo rozpoczyna dziennikarka-stażystka Miren (Milena Smit). W trakcie pracy do kobiety wracają osobiste, traumatyczne wspomnienia.

Równolegle śledztwem nadal zajmie się inspektor Millan (Aixa Villagran), która razem z kolegą (Jose Coronado) robi wszystko, by odnaleźć zaginioną dziewczynkę. Poszukiwania stają się coraz bardziej niebezpieczne i trwają znacznie dłużej, niż przypuszczano. „Śnieżna dziewczyna” to ekranizacja bestsellerowej powieści pióra Javiera Castillo, „La Chica de Nieve” w 2020 roku.

Wśród popularnych seriali Netflixa nie może zabraknąć produkcji, która trochę przypomni wam „Dzień świstaka”. Nadia wpada w pętlę czasu i w kółko przeżywa własną imprezę urodzinową, podczas której zalicza zgon. Dosłownie. Bohaterka umiera raz za razem i zawsze budzi się na nowo w tym samym miejscu i czasie. „Russion Doll” to jednak znacznie bardziej skomplikowana opowieść niż film z Billem Murray’em.

Główną rolę w serialu gra dobrze znana wszystkim z hitowego „Orange Is the New Black”, Nicky Nichols. Przyjaciółka Nadii organizuje jej przyjęcie urodzinowe, a cała impreza przebiega całkiem nieźle, aż do zniknięcia kota. Podczas poszukiwań Owsianki dziewczyna wpada pod samochód i… budzi się w toalecie, a jej 36. urodziny trwają na nowo. Bohaterka wreszcie orientuje się, że to nie omamy wywołane narkotykami czy alkoholem. Gdy na jej drodze pojawia się Alan (Charlie Barnett), wszystko się zmienia. Jeśli spodobał wam się "Russian Doll", polecamy wam zajerzeć do naszej listy seriali o podróżach w czasie.

Do popularnych seriali Netflixa trzeba zaliczyć również serię, na którą rzucili się m.in. polscy widzowie. Kanadyjski teen drama regularnie pojawiał się w zestawieniu TOP10 serwisu. Produkcja Sarah Lampert jest utrzymana w nurcie girl power i podejmuje takie tematy jak tożsamość rasowa oraz seksualna czy też media społecznościowe w życiu nastolatków. Całość opakowana jest w czarny humor z odrobiną pikanterii.

Gdy partner 30-letniej Georgii nagle umiera, kobieta przeprowadza się w nowe miejsce. Do domu Wellsbury razem z bohaterką przenosi się też dwójka jej dzieci: 15-letnia Ginny i kilkuletni Augustin. Rodzina stara się odnaleźć w odmienionym otoczeniu. Ginny (Antonia Gentry) poznaje nowych przyjaciół i zaczyna randkować. Czekając na spadek, Georgia (Brianne Howey) zapoznaje się z burmistrzem, chcąc umożliwić sobie dobry start w Wellsbury. Wyglądałoby to na typową serię dla nastolatek, gdyby nie nieco zwariowany wątek kryminalny, który pojawia się już w pierwszym odcinku. Okazuje się, że przeszłość Georgii jest bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje.

Prawdziwym killerem wśród popularnych seriali Netflixa, które nie tak dawno pojawiły się na platformie, jest koreańska produkcja, „Niezwykła prawniczka Woo”. Widać, że po „Squid game” serwis otworzył się na serie z Korei Południowej, które nie powielają zachodnich schematów i oferują oryginalne, często niezwykle wciągające historie. Oglądalność mówi sama za siebie. W trzecim kwartale 2022 roku widzowie spędzili z „Niezwykłą prawniczkę Woo” 402 miliony godzin!

Young-woo Woo jest uroczą absolwentką prawa, której IQ wynosi 164. Młoda, 27-letnia kobieta ze spektrum autyzmu ukończyła najbardziej prestiżowy uniwersytet w kraju z wyróżnieniem. Wydawałoby się, że niezwykle inteligenta bohaterka powinna przebierać w ofertach zatrudnienia, ale Woo nie może znaleźć pracy. Wreszcie dostaje się na staż do szanowanej kancelarii „Hanbada”. Współpracownicy szybko uznają ją za dziwaczkę. Woo liczy do trzech, zanim wejdzie do pomieszczenia po otwarciu drzwi i przedstawia się w dość osobliwy sposób. Jedno jest pewne – nie będzie łatwo zaaklimatyzować się w nowej pracy.

Choć początkowo szef zespołu nie jest zadowolony z obecności Woo (do zaakceptowania młodej kobiety został zmuszony przez prezesa firmy), z czasem jego podejście się zmienia. Mężczyzna docenia fotograficzną pamięć bohaterki i jej umiejętność kojarzenia pozornie niepowiązanych faktów.

Być może sekret w tworzeniu popularnych seriali Netflixa tkwi w łączeniu gatunków? „The Umbrella Academy” to nie tylko rodzinny dramat, ale także ciekawa pozycja dla fanów superbohaterów i komiksów. Na samym początku dowiadujemy się, że w październiku 1989 roku na całym świecie 43 kobiety spontanicznie zaszły w ciążę. Nie byłoby to tak szokujące, gdyby nie fakt, że urodziły od razu, tego samego dnia. Ojcowie nieznani. Siedmioro z takich dzieci adoptował ekscentryczny bogacz Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Dość szybko na jaw wyszło, że niezwykli młodzi ludzie mają nadprzyrodzone zdolności. Adoptowane dzieci Sir Reginald stali się członkami ekskluzywnego klubu The Umbrella Academy. Twórcy przenoszą nas w czasie do momentu, w którym siódemka jest już dorosła. Bohaterowie spotykają się po latach na pogrzebie przybranego ojca. Mają coraz więcej wątpliwości co do tego, czy Sir Hargreeves na pewno umarł śmiercią naturalną.

Niektóre popularne seriale Netflixa są jak terapia wstrząsowa. Tak można śmiało określić serię „Grzesznica”. Widzowie są zgodni co do tego, że historia Cory Tannetti została z nimi na długo po zgaszeniu ekranu. Graną przez genialną w tej roli Jessicę Biel, młodą kobietę wyraźnie coś dręczy. Jednak wydaje się, że bohaterka prowadzi spokojne życie. Aż do momentu, gdy Cory w szale morduje człowieka na plaży. Zgadza się – to dopiero początek serialu.

Szokującą zbrodnię widziało mnóstwo świadków. Zgromadzenie dowodów to czysta formalność, a to oznacza, że bohaterka resztę życia spędzi w więzieniu albo skończy w celi śmierci. Widzowie oczywiście zadają sobie pytanie, co sprawiło, że Cory postanowiła zabić przypadkowego człowieka. Ta kwestia nie daje też spokoju detektywowi, który chce poznać przeszłość kobiety i odkryć prawdę.

Na liście popularnych seriali Netflixa znajduje się również reprezentant serii LGBTQ+. „Heartstopper” to produkcja, która podbiła serca widzów. Ekranizacja komiksu Alice Oseman to niezwykle urocze love story o chłopakach. Charlie Spring (Joe Locke) jest wyoutowanym gejem, świadomym swoich preferencji i zainteresowań. Jednak nadal nie zna swojej wartości. W szkole nie ma lekko ze względu na prześladowania, ale na szczęście ma przyjaciół, na których zawsze może liczyć. W tym gronie są troskliwy Yao (William Gao), cichy, wiecznie zaczytany Issac (Tobie Donovan) i Elle (Yasmin Finney), która długo znosiła transfobiczne uwagi, aż wreszcie przeniosła się do żeńskiej szkoły.

Z zupełnie innego świata jest Nick (Kit Connor znany z „Mrocznych materii”). Jeden z najpopularniejszych chłopaków w szkole, który oczywiście należy do drużyny rugbystów. Przystojniak z energią golden retrievera. Zadeklarowany heteroseksualista. Czy romans z Charile’em w ogóle jest możliwy? Jeśli "Hearstopper" skradł wasze serca, polecamy wam seriale o gejach, które zgromadziliśmy w naszym zestawieniu.

Nasze zestawienie popularnych seriali Netflixa zamyka thriller z groźną tajemnicą. W „Co kryją jej oczy” nie brakuje zawirowań, które mocno grają na emocjach. Louise (Simona Brown) spotyka się w barze z Davidem (Tom Bateman). Początkowo para po prostu dobrze się bawi, prowadząc niezobowiązujące rozmowy. Wtedy kobieta jeszcze nie wie, że flirtuje ze swoim szefem, który w dodatku jest żonaty. Z czasem relacja między psychiatrą a recepcjonistką przeradza się w coś więcej.

To dopiero początek dziwnych wydarzeń. Louise w tajemnicy przed Davidem zaprzyjaźnia się z jego żoną, Adele (Eve Hewson, córka Bono). Okazuje się, że relacja między małżonkami jest skomplikowana i niejasna. Choć Louis dostaje ostrzeżenia od nowej przyjaciółki, brnie w romans z jej mężem, stając się częścią niezwykle toksycznego trójkąta.

