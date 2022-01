Urszula Dębska czyli serialowa Sabina z "Pierwszej miłości" ostatnio ciągle coś zmienia w swoim życiu. Niedawno aktorka obchodziła swoje 30 urodziny i po dłuższym czasie wróciła do serialu "Pierwsza miłość". Zaczęła grać w teatrze i podejmuje nowe wyzwania. Teraz czas na kolejną zmienę. Ula postanowiła na Nowy Rok zrobić sobie grzywkę. Pochwaliła się nową fryzurą na swoim Instastories. Ula Dębska ma grzywkę zdjęcie Jak wygląda? Jak na nasze oko, grzywka sprawiła, że Ula Dębska wygląda jak nastolatka. Podoba Wam się? Dębska lubi igrać z uczuciami fanów jej postaci z "Pierwszej miłości". Co prawda Sabina wróciła, ale aktorka podkreśla, że nie wiadomo czy na stałe. Co napisała na swoim Facebooku? Jaki ojciec taka córka 🤪 Kochani mega dzięki za czujność bo nagrywaliśmy odcinek dawno temu, Sabina na chwile zawita we Wrocławiu ale czy to będzie chwila!?Jeśli chcecie wiedzieć czy wróciłam faktycznie do serialu czy tez jestem tylko by wytłumaczyć jaka jest decyzja postaci, musicie oglądać dzisiejszy odcinek 😉 tam odpowiedź! - czytamy na FB Dębskiej. Ale patrząc na zdjęcia Uli z nową grzywką, czy nie jest to bar BarBarian :)? Zobacz także: To już dziś Ula Dębska wraca do "Pierwszej miłości"! Co teraz wydarzy się w życiu Sabiny? ZDJĘCIA