To jednak nie jedyny kompleks wart polecanie na Słowacji. Warto wspomnieć też o hotelu Tri Studnicky, usytuowanym w dolinie Demianowskiej, 6 km od centrum miejscowości Jasná. Co ważne, jest to hotel "adult friendly". Co to oznacza? Wszelkie usługi dedykowane są osobom dorosłym:

Stylowa oaza ciszy i zieleni na łonie przyrody Doliny Demianowskiej wydaje się być do tego idealnym miejscem. Cena zakwaterowania dla dzieci jest taka sama jak dla osoby dorosłej. Usługi hotelowe zostały przystosowane do potrzeb dorosłych, czyli nie dysponujemy kącikiem ani menu dla dzieci, a nasze spa jest otwarte dla osób, które ukończyły 15 lat - czytamy.

Polecamy!

