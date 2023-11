Michał Malinowski podjął ważną decyzję dotyczącą swojego życia i kariery zawodowej. Aktor zdecydował się odejść z seriali, w których gra i wyjechać z kraju! Robi to w momencie, kiedy jego kariera nabrała rozpędu i już niebawem zobaczymy go w jednej z głównych ról w filmie "Jak poślubić milionera?", gdzie pojawił się u boku największych polskich gwiazd. Dlaczego? Okazuje się, że decyzja aktora jest dobrze przemyślana. Zobaczcie, jak ją tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem".

Gwiazdor seriali "Na Wspólnej" i "Pierwsza miłość" z pewnością mógł liczyć na kolejne role, szczególnie po premierze filmu. Jednak zdecydował, że nadszedł czas na zmiany:

Nie cierpię strefy komfortu, a jakoś mi się za bardzo rozszerzyła, więc pora wyskoczyć poza nią. Zawsze z tyłu głowy miałem myśl, że jest świat i rzeczy, które czekają, i nie ma co z tego rezygnować (...) W życiu nic nie jest definitywnie, z tego, co zauważyłem. Natomiast póki co wyjeżdżam, opuszczam Polskę, ale to jeszcze nie koniec, bo w zanadrzu jest film, więc tak łatwo się mnie nie pozbędziecie.