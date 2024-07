1 z 13

Po świętach wracamy do rzeczywistości i do serialu "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Aśka zdecyduje się na pracę w galerii Anety, a Beatka z Mikserem puszczą wodze fantazji. Czy mogliby być razem?

Zobacz: Nie tylko o serialu "Pierwsza miłość", czyli co wiesz o gwiazdach, które w nim grają? QUIZ cz.II

Zdjęcia nowych odcinków serialu od 2484 do 2486 w naszej galerii. Emisja od 19 kwietnia do 21 kwietnia o 18.00 w Polsacie.

Zobacz także: Paulina chce rozwieść się z Norbertem! Co jeszcze wydarzy się w "Pierwszej miłości"?

Pierwsza Miłość odc. 2484

Aleksander idzie do biura swojego ojca odebrać skradzione dyski. Między mężczyznami dochodzi do bójki.

Stosunki między Asią i Kingą nie układają się najlepiej. Aśka czuje się niedoceniona przez swoją szefową, dlatego zdecydowana jest podjąć zatrudnienie w galerii Anety.

Beata zaprasza na kolację Leszka. Wiąże z tym wieczorem wielkie nadzieje na bliższe poznanie.

Zobacz także: Gwiazda "Pierwszej Miłości" Paulina Gałązka ciągle na walizkach! Opowiedziała o mężu, pracy i...