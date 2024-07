1 z 17

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Aleksander próbuje włamać się do komputera Sabiny. Paulina chce rozwieść się z Norbertem. Co jeszcze w serialu?

Zdjęcia nowych odcinków serialu od 2478 do 2482 w naszej galerii. Emisja od 10 kwietnia do 14 kwietnia o 18.00 w Polsacie.

Pierwsza Miłość odc. 2478

Aleksander próbuje włamać się do komputera Sabiny, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji firmy Kulczyckiego.

Marysia nadal chce być niezależna i pomimo problemów finansowych, nie zamierza prosić Michała o pomoc. Tymczasem Paweł podejmuje u Artura dodatkową pracę, aby opłacić Melce studia.