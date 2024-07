1 z 30

Już 8 czerwca w czwartek finał sezonu w serialu "Pierwsza miłość". W odcinku 2517 ślub i strzelanina! Co czeka widzów w czwartek o 18.00 w Polsacie?

Beata i Cezary biorą ślub. A co u innych? Melka (Ewa Jakubowicz) przechodzi trudne chwile na kursie przygotowawczym do policji. Dziewczyna nie może dogadać się ze współlokatorką, która jest zazdrosna o Darka (Bartosz Porczyk). Odrzucony przez Melkę trener nie poddaje się i przy najbliższej okazji próbuje ją zgwałcić. Paweł (Michał Malinowski) chce odebrać ukochaną z kursu i rzuca się na policjanta. Nowogrodzki zostaje oskarżony o napaść... Co dalej przeczytaj w naszej galerii.

