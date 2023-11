Julka (Joanna Kuberska) i Paweł (Rafał Mroczek) wrócą do siebie? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani "M jak miłość". Związek Zduńskiego i Julii od samego początku był bardzo burzliwy. Dziewczyna zakochała się w swoim pracodawcy, kiedy przeżywał trudne chwile po rozstaniu z żoną. Paweł długo bronił się przed nową miłością, ale po jakimś czasie zrozumiał, że przy Julce znów może być szczęśliwy. Niestety, ostatnio doszło między nimi do ostrej kłótni, po której dziewczyna zniknęła z jego życia. Czy po rozstaniu Paweł będzie walczył o Julkę?

To koniec związku Julki i Pawła?

W jednym z ostatnich odcinków najnowszego sezonu "M jak miłość" okazało się, że Julka i Paweł mają zupełnie różne wizje swojej przyszłości. Dziewczyna Zduńskiego przyznała wprost, że chce mieć z nim dziecko i myśli o ślubie, ale sam Paweł nie chciał o tym słyszeć. Para rozstała się i niestety wszystko wskazuje na to, że Julka i Paweł już do siebie nie wrócą! Skąd takie podejrzenia?

Jak donosi portal superseriale.se.pl już wkrótce Zduński spotka się ze swoją matką i powie coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Paweł w rozmowie z Marią (Małgorzata Pieńkowska) przyzna, że nigdy nie traktował związku z Julką poważnie i niepotrzebnie robił dziewczynie nadzieję na coś więcej.

Od samego początku wiedziałem, że to się nie uda, ale zachowałem się egoistycznie - powie Zduński.

Jak Maria zareaguje na szczere wyznanie syna? Czy Paweł rzeczywiście tak szybko zapomni o Julce i nie będzie próbował jej odzyskać? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Oglądacie nowy sezon serialu?

Czy Paweł będzie próbował odzyskać Julkę?

A może to już definitywny koniech ich związku?

