Jakub Strzelecki z "M jak miłość" rzucił aktorstwo i został księdzem! 

"Boże Ciało" Jana Komasy zostało nominowane do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy (poprzednia nazwa kategorii to "najlepszy film nieanglojęzyczny"). To niesamowite wyróżnienie, m.in. dla Bartosza Bielenii, który zagrał główną rolę w filmie. To jego pierwsza tak duża rola, i od razu tak wielki sukces! Kim jest Bartosz Bielenia? Co o nim wiemy? Gdzie wcześniej grał? Jaki jest prywatnie? Zobacz także: Wpadka na czerwonym dywanie! Zobaczcie, z kim dziennikarze pomylili Tomasza Kota Bartosz Bielenia - o nim będzie głośno! Bartosz Bielenia urodził się w 1992 roku (ma 28 lat) w Białymstoku. Bielenia w 2016 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Polska). Jego rola w "Bożym Ciele" to jego spektakularny debiut w roli głównej. Wcześniej Bielenia zagrał m.in. w "Klerze", "Na granicy" czy w "Disco polo". Bielenia już w dzieciństwie wiedział, że zostanie aktorem. Swoją "karierę" zaczynał w Białymstoku angażem do "Małego księcia". Zagrał oczywiście główną rolę: Po dwóch latach życia w teatrze wiedziałem, że lepszej roboty nie mogę sobie wyobrazić - powiedział Bielenia w rozmowie z Łukaszem Saturczakiem w Dwutygodniku. Potem dostanie się za pierwszym razem do krakowskiej szkoły teatralnej nikogo nie zdziwiło. Bielenia był urodzonym aktorem! Bielenia ma za sobą wiele ról w teatrze, zagrał m.in. w "Mauzerze" greckiego reżysera Theodorosa Therzopoulosa, w "Edwardzie II" w reżyserii Anny Augustynowicz, następnie zagrał Edmunda w "Królu Learze". Rola, która otworzyła mu drzwi jeszcze szerzej, to tytułowy "Hamlet". Bartosz Bielenia w filmie "Boże Ciało" Bartosz...