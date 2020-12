Marcjanna Lelek znika z "M jak miłość"! Aktorka, która wciela się w Natalkę, w rozmowie z mediami zdradziła, dlaczego musiała zrezygnować ze swojej roli w serialu. Przy okazji opowiedziała również o początkach pracy naplanie hitu Telewizyjnej Dwójki. Niestety, okazuje się, że nie zawsze było tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Sprawdźcie, co powiedziała Marcjanna Lelek!

Zaledwie kilka tygodni temu widzowie po raz pierwszy od dawna mogli zobaczyć serialową Natalkę w "M jak miłość"- Natalia wróciła do Grabiny, żeby żeby dowiedzieć się, z kim zdradza ją Franek (Piotr Nerlewski). Niestety, teraz Natalia znów zniknie i nie wiadomo, kiedy ją zobaczymy! Dlaczego?

(...) udało mi się dostać na studia, które są bardzo czasochłonne, chciałam się na tym skupić. Do tej pory było tak, że robiłam wiele rzeczy na raz, ale teraz mogę skupić się na jednej. I dobrze mi z tym. Z tego względu na razie nie będą grała w serialu, a co będzie za jakiś czas, to się okaże- wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorka wspominała również swoje początku w serialu. Aż trudno w to uwierzyć, ale od debiutu Marcjanny Lelek w "M jak miłość" minęło już 15 lat! Młoda gwiazda miała zaledwie 8 lat kiedy trafiła na plan.

To było dość nietypowe dzieciństwo. Oczywiście wiązało się to z wieloma przygodami i jestem bardzo wdzięczna za to, że moje życie wyglądało właśnie w ten sposób, bo to mnie w jakiś sposób ukształtowało i ukierunkowało. Ale dla dziecka taka praca na planie miała też swoje minusy. Nie raz się zdarzało, że gdy miałam jakieś swoje plany, na przykład szkolną wycieczkę, to musiałam z nich rezygnować, bo akurat wtedy musiałam się pojawić na planie zdjęciowym. Dla 10-latki to nie jest łatwe. Ta przygoda w serialu miała więc swoją cenę- "Super Express" cytuje aktorkę.