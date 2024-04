Zagraniczne media przekazały wspaniałe wieści - gwiazdor "Wiedźmina" spodziewa się pierwszego dziecka! Aktor stara się chronić swoje życie prywatne, a także nie upublicznia zbytnio swojego związku, dlatego jemu i jego ukochanej udało się naprawdę długo ukryć ten fakt.

Reklama

Henry Cavill z "Wiedźmina" spodziewa się dziecka!

Serwis Daily Mail poinformował, że znany i uwielbiany brytyjski aktor, Henry Cavill, niebawem zostanie ojcem! Paparazzi przyłapali jego oraz jego partnerkę, Natalie, w Nowym Jorku. Nie dało się nie zauważyć, że 34-latka miała całkiem już spory ciążowy brzuszek!

Henry Cavill Instagram@ henrycavill

Henry i Natalie starają się trzymać swój trwający około 3 lata związek z dala od blasku fleszy. 40-latek, chociaż jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, nie publikuje w nich kadrów z ukochaną, na co jednak fani czekają niecierpliwie. Zdaje się nie być zaskoczeniem fakt, że tak długo zwlekali z ujawnieniem ciąży. Tymczasem wygląda na to, że do porodu dojdzie już niedługo!

Kim jest Henry Cavill?

Brytyjski aktor, model i producent filmowy, Henry Cavill, swoją karierę rozpoczął od gry m.in. w "Inspektor Lynley", "Hrabia Monte Christo" i "Morderstwa w Midsomer", jednak największą popularność zyskał dzięki rolom w "Gwiezdnym pyle" oraz "Nienasycony". Szybko stał się bardzo rozchwytywanym aktorem.

Od 2019 roku wcielał się w postać Geralta z Rivii w "Wiedźminie" z książek Andrzeja Sapkowskiego, co przyniosło mu jeszcze większą rozpoznawalność. Niestety, w 2022 roku ogłoszono, że aktor rozstaje się z netfliksową produkcją. Dla widzów było to tym większym zaskoczeniem, że Hanery dawał jasno do zrozumienia, iż rola Geralta jest poniekąd spełnieniem jego marzeń. Po oficjalnym zakończeniu pracy przy "Wiedźminie" aktor pożegnał się z fanami w krótkim wpisie:

Zobacz także

Chciałbym jednak poświęcić chwilę, żeby oficjalnie zwrócić się do moich fanów, z którymi spotkałem się ostatnio w Brazylii i Polsce. Poruszyliście moje serce. Bardzo wam dziękuję. Chcę, żebyście wiedzieli, jak bardzo to doceniam. Dziękuję

Fani są zachwyceni nowiną i przesyłają gratulacje do Henry'ego oraz Natalie.

Reklama

Zobacz także: Ciężarna Marina poinformowała o pilnej operacji. Nagranie trafiło do sieci