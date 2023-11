W najnowszym odcinku "M jak miłość" dojdzie do ostrej kłótni miedzy Julką (Joanna Kuberska) a Pawłem (Rafał Mroczek)! Zaledwie kilka dni temu piękna Julia i Zduński wylądowali razem w łóżku. Wtedy wydawało się, że romantyczne chwile na nowo zbliżą ich do siebie i znów będą razem. Niestety, teraz okazuje się, że bohaterka grana przez Joannę Kuberską wcale nie chce być w związku z byłym chłopakiem! Według doniesień portalu superseriale.se.pl, Paweł będzie wściekły na Julkę!

W 1429 odcinku "M jak miłość" Jula i Paweł wyruszą na poszukiwania Basi, córki byłej żony Zduńskiego. W ostatniej odsłonie serialu dziewczynka poinformowała Pawła, że razem z kolegą uciekła z Warszawy. W czasie poszukiwań Paweł będzie chciał porozmawiać z Julią o ich wspólnej przeszłości. Niestety, wtedy dowie się, że dziewczyna nie chce z nim być!

- Julka, to co wczoraj między nami się wydarzyło... - zacznie mówić Paweł.

- Niczego to nie zmieniło - szybko przerwie mu Julka.

- W takim razie, co to dla ciebie było? Zabawa?