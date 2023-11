Julka (Joanna Kuberska) i Paweł (Rafał Mroczek) wrócą do siebie? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani "M jak miłość". Po tym, jak Julka zdecydowała się rozstać ze Zduńskim wydawało się, że już nie ma szans, by uratować ich związek. Teraz jednak okazuje się, że wkrótce zakochani znów będą razem! Jak do tego dojdzie? Według doniesień portalu superseriale.se.pl Julka i Paweł w 1428 odcinku serialu wylądują w łóżku!

Paweł i Julka znowu razem

Już dziś fani "M jak miłość" zobaczą odcinek, w którym Julka i Paweł znów się do siebie zbliżą. Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1428 odsłonie serialu Julka i Zduński spotkają się na chrzcinach córek Kingi (Katarzyba Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek). Okazuje się, że w pewnym momencie wyjdą z przyjęcia i spędzą romantyczne chwile w łóżku!

Możemy to jakoś odreagować… Masz jeszcze klucz do swojego pokoju tutaj?- powie Julka.

Niestety, Zduński nie będzie zdbyt długo cieszył się swoim szczęściem. Paweł dostanie wiadomość od Basi, która razem z kolegą uciekła z domu!

Wyjechałam z Damianem z Warszawy w ważnej sprawie. Nie szukajcie nas, obiecuję, że niedługo się odezwę- napisze mała Basia.

Paweł będzie wściekły na swoją córkę. Niestety, nie będzie mógł się do niej dodzwonić.

Teraz Baśka to już naprawdę przegięła- powie zdenerwowany Zduński.

W kolejnej odsłonie serialu Paweł razem z Julką rozpoczną poszukiwania Basi. Czy ją odnajdą?

