Magda w „M jak miłość” umrze po zażyciu narkotyku? W 1436. odcinku serialu na widzów czekają dramatyczne sceny! Chodakowska będzie w śpiączce, a lekarze będą walczyć o jej życie. W tej sytuacji Andrzej nie opuści łóżka ukochanej nawet na chwilę. W końcu to on, nieświadomie, wrzucił do leków partnerki narkotyk, który w ich łazience zgubił Łukasz.

Ku radości wszystkich Magda na chwilę odzyska świadomość. Zobaczcie, co wtedy powie! Czy to będą jej ostatnie słowa przed śmiercią?