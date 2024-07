Dominika Ostałowska opowiedziała nam o tym, czy chciałaby, aby jej bohaterka w "M jak Miłość" w końcu zeszła się ze swoim serialowym mężem. Okazuje się, że Ostałowskiej nie byłoby to na rękę. Woli by Marta cierpiała!

Jest wiele takich prób, żebyśmy się jednak nie rozstali, co mnie bawi, bo ludzie podchodzą do tego jak do związku, który zawiązał się w rodzinie i za wszelką cenę chce się to uratować. Z mojego punktu widzenia im dramatyczniej, tym ciekawiej, tym więcej jest do grania... Bo odgrywanie szczęścia w życiu jest fajne, ale na scenie czy w filmie jest troszeczkę nudne. Moje potrzeby są troszkę inne niż widzów - mówi Dominika Ostałowska Party.pl.