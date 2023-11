Na profilu facebookowym Olgi Frycz pojawił się mocny wpis. Chodzi o jej postać z serialu "M jak miłość" - czyli Alę Zduńską! Aktorka ma dość utożsamiania jej z graną przez nią bohaterką.

Choć odeszła już z obsady serialu, ciągle emitowane są odcinki z Alą. W mijającym tygodniu w "M jak miłość", Ala w końcu wyznała Pawłowi, że jest w ciąży. Jednak z ciężkim sercem musiała powiedzieć mu też, że to nie jest jego dziecko. Ciężko to zniósł.

Odcinek miał rekordową oglądalność - ponad 6 milionów osób. Musiał też wzbudzić ogromne emocje u widzów, a część ich wzięła sobie bardzo do serca zdradę Ali i doprowadzenie Pawła na skraj rozpaczy. Do tego stopnia, że wylewali swoje żale na Olgę Frycz.

Aktorka ma już chyba tego dość, bo dała na swoim profilu facebookowym zdecydowany wpis:

Mam na imię Olga a nie Ala*, na nazwisko mam Frycz a nie Zduńska, nie mam córki Basi i nie mam też męża o imieniu Paweł. Części z Was, drodzy Państwo wszystko się popitoliło ???? Serial to serial a życie to życie... i co zrobisz jak nic nie zrobisz. ???? - pisze aktorka.

I apeluje do fanów:

Co na to fani i facebookowi znajomi aktorki?

Jeśli aktor ma sympatyczną role to ludzie są bardzo życzliwi i często się mylą wiedzą że to Olga ale dla nich to jest zawsze Ala. Oni żyją życiem bohaterów serialu i często nawet serial jest ważniejszy niż cokolwiek innego. Więc jeśli ludzie są życzliwi dla postaci granej przez aktora to jest powód do dumy za dobrze wykonaną pracę - pisze jeden z nich (pisownia oryg.).