1 z 10

Odcinek 7. nowego sezonu "O mnie się nie martw" dopiero 21 kwietnia o 20.40 w TVP2. A w nim...

Marcin ma prowadzić sprawę kobiety (Mariola w tej roli Agnieszka Czekańska), która oskarża chirurga plastycznego (w tej roli Wojciech Majchrzak) o błąd w sztuce medycznej. Kobieta pozostaje w związku internetowym z mężczyzną, którego nigdy jeszcze nie spotkała. Jednak w ostatniej chwili klientka Marcina nie godzi się na to, by reprezentował on ją przed sądem. Zdenerwowany Marcin prosi Pawła, by ten go zastąpił. Okazuje się, że sprawa ma bardzo nietypowy przebieg…

Co u innych bohaterów serialu?

Zobacz także: Gwiazdy serialu roku 2016 "O mnie się nie martw" w redakcji Party.pl! Wizyta pełna niespodzianek!