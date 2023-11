1 z 5

Jesienią na antenie telewizji Polsat zadebiutuje nowy serial z Barbarą Kurdej-Szatan i Mateuszem Damięckim w rolach głównych. Na początku nazywał się on "Recepta na miłość". Ostateczna nazwa to "W rytmie serca" - podają wirtualnemedia.pl.

Nowy serial z Kurdej Szatan w Polsacie!

A to oznacza, że od jesieni Basia Kurdej Szatan będzie również gwiazdą słonecznej stacji. Wcześniej - aktorka związana była głównie z TVP - przede wszystkim z serialem Dwójki - "M jak miłość", show "Kocham Cię, Polsko" czy "The Voice of Poland". Spekulowano jednak, że po otrzymaniu roli w "W rytmie serca" gwiazda odejdzie z słynnej "emki". Producentem serialu jest jednak Tadeusz Lampke, który odpowiada za "M jak...". Grafik aktorki został więc rozpisany tak, aby mogła grać w obu produkcjach jednocześnie.

Akcja serialu "W rytmie serca" rozgrywa się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Jednym z głównych bohaterów produkcji jest chirurg dr Adam Żmuda (w tej roli Mateusz Damięcki). Po rezygnacji z pracy w renomowanym szpitalu postanawia dołączyć do pozarządowej organizacji Lekarze bez Granic, aby leczyć mieszkańców Afryki. Tuż przed wyjazdem odwiedza rodzinny Kazimierz Dolny, w którym na jaw wychodzą skrywane sekrety - czytamy na wirtualnemedia.pl.



