W serialu zobaczymy również Mateusza Rzeźniczaka, o którym jest coraz głośniej. Zagra Mariusza.

Były chłopak Dany. Przystojny fotograf. Dwa lata byli parą, a znają się od dziecka. Przez jakiś czas razem mieszkali. Mariusz pochodzi z tego samego miasteczka, co Dana i podobnie jak ona chce zrobić karierę, więc ima się rozmaitych zajęć. Jego praca oraz dosyć luzacki stosunek do życia sprowadzają na niego masę kłopotów, z których Dana niejednokrotnie musi go wyciągać, kierując się już nie tyle miłością, co przyjaźnią i solidarnością. Mariusz podoba się wielu kobietom. (za polsat.pl).