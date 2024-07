1 z 6

Jako pierwsi informowaliśmy, że do obsady serialu „Pierwsza miłość” dołączył Michał Malinowski. Przystojny aktor zagra Pawła, szlachetnego idealistę, którego doświadczenie życiowe znacznie przewyższa doświadczenie przeciętnego dwudziestoparolatka. Jako niemowlę został zostawiony w ‘Oknie Życia’ i nigdy nie dowiedział się, kim byli jego rodzice. Wychował się w Domu Dziecka, z którym nadal jest silnie związany emocjonalnie. Dlatego zrezygnował ze studiów, by pomagać, kiedy sierociniec popadł w kłopoty finansowe. Gdy sytuacja w Domu Dziecka uległa poprawie, postanowił aplikować na staż w renomowanej, amerykańskiej redakcji. Dzięki swoim umiejętnościom literackim przeszedł do ostatniego etapu rekrutacji, jednak nigdy nie dotarł na rozmowę kwalifikacyjną, gdyż w jego życiu pojawiła się Melka (Ewa Jakubowicz).

Jak rozwinie się ich znajomość? Czy to będzie wielka, prawdziwa miłość, na która Paweł czekał całe życie? Odcinki z udziałem Michała Malinowskiego zobaczymy już od 10 października w Polsacie.

