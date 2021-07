Nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach! Wiemy, kiedy data premiery

Nowe odcinki „ M jak miłość ”, które widzowie serialu zobaczą już we wrześniu, przyniosą wiele wątków. Okazuje się, że przemiana serialowej Lilki to dopiero początek! Wiele wskazuje na to, że żona Mateusza po maturze przeprowadzi się na studia do Warszawy. Aby utrzymać się w stolicy będzie musiała iść do pracy i tu z pomocą przyjdzie Kinga. Zaproponuje Lilce pracę w swoim Bistro? Nie od dziś wiadomo, że trudna sytuacja w rodzinie Zduńskich sprawiła, że żona Piotrka musiała więcej czasu poświęcić dzieciom. Katarzyna Chichopek pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem z planu z Moniką Mielnicką. Zobaczcie, co zdradziła! Kinga w "M jak miłość" zatrudni Lilkę w swoim Bistro!? Jak informują superseriale.se.pl, Lilka zdecyduje się pójść na studia i po swoich traumatycznych doświadczeniach wybierze psychologię. Mateusz będzie ją wspierał w tej decyzji i para postanowi przeprowadzić się do Warszawy. Na nowych zdjęciach z planu "M jak miłość", które na Instastories pokazała Katarzyna Cichopek widać, że Lilka z przyjaciółkami przyjechały do jej bistro. Młode dziewczyny będą szukały tam pracy? Nie mogę wam zdradzić, co się będzie działo, ale sami możecie się domyślić, że takie dziewczyny... Oj, to się będzie działo! - powiedziała Katarzyna Cichopek na Instagramie. Zatrudnienie rozrywkowej Ali z pewnością wiązałoby się z wieloma problemami. Czy Kinga się na to zdecyduje? Zobaczcie nowe zdjęcia z planu! Teraz to Lilka i jej przyjaciółki będą grały w serialu pierwsze skrzypce? Zobacz także: Aneta z "M jak miłość" miała związek z wyznaniem winy Olka na rozprawie sądowej! "Czarno widzę ten wyrok"! Aktorzy "M jak miłość" chętnie dzielą się na Instagramie nowymi zdjęciami z...