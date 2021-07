"M jak miłość": Mateusz przez zdradę Lilki wyjedzie z Polski na zawsze? Chodakowski wpadnie na jego trop?

Rodzina Mostowiaków w "M jak miłość" po wakacjach przeżyje prawdziwy dramat za sprawą Mateusza! Załamany chłopak po zdradzie Lilki zniknie z Grabiny, a rodzina nie będzie miała z nim kontaktu. Interwencja Barbary będzie błyskawiczna i sprawa zaginięcia zostanie zgłoszona na policję. Niestety nie przyniesie to rezultatu i nawet Staszek pozostanie bezradny, co zmartwi Krystynę, która obwinia się za zniknięcie Mateusza. W końcu w poszukiwania zaangażuje się też Chodakowski! To on razem z Jakubem odnajdzie Mateusza? Jak zakończy się sprawa zaginięcie chłopaka?

Chodakowski w "M jak miłość" wpadnie na ślad Mateusza?

W 1595 odcinku "M jak miłość" po wakacjach, Barbarę Mostowak w Grabinie odwiedzi Marcin Chodakowski. On sam w ostatnim czasie przechodzi poważny kryzys małżeński i doskonale rozumie sytuację Mateusza - to właśnie o nim będzie rozmawiał z seniorką rodu. Kobieta jest załamana zaginięciem wnuka i ma coraz więcej obaw. Wizyta Marcina pocieszy ją choć na chwilę, szczególnie kiedy usłyszy, że zrobi on wszystko, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Mateuszem!

Ciociu, ja wiem, rozumiem, że się martwisz, ale jestem niemal w stu procentach pewien, że Mateuszowi nie stało się nic złego. Ze złamanym sercem w miarę spokojnie można żyć, jakoś funkcjonować. Coś o tym wiem... A jeśli nie, jeśli się mylę i Mateusz wkrótce sam się do ciebie nie odezwie... To obiecuję, ciociu, że zrobię wszystko, żeby go odnaleźć, na drugim końcu świata choćby. I przywiozę go tu, do Grabiny... - czytamy na superseriale.se.pl słowa Marcina.

Chodakowski razem z Jakubem wpadną na trop Mateusza nad morzem. Niestety to tam ostatni raz było logowanie z jego telefonu. Co prawda Marcin jest dobrej myśli, ale Jakub nie podziela tego entuzjazmu i będzie przygotowywał się na najgorsze! To tam odnajdą ciało Mateusza? Tego dowiemy się w "M jak miłość" po wakacjach.

Marcin Chodakowski obudzi w Barbarze Mostowiak nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i Mateusza uda się odnaleźć.

To Chodakowski jako pierwszy wpadnie na trop Mateusza. Młody Mostowiak będzie chciał wyjechać za granicę, ale ślad po nim zaginie nad polskim morzem. Chłopak przepadnie na zawsze?

Krystyna Banach obwinia się za zaginięcie Mateusza. Kobieta uważa, że źle wychowała córkę, skoro była zdolna wyrządzić mężowi taką krzywdę. W "M jak miłość" po wakacjach dowiemy się, jaki będzie finał poszukiwać Mateusza Mostowiaka!