W naszej telewizji nie brakuje tytułów, które są emitowane już dawna (niektóre telewidzowie mogą śledzić już od ponad dwudziestu lat), ale czy zastanawialiście się, jaki jest najdłuższy serial w Polsce? Zebraliśmy produkcje, które mają już ponad tysiąc odcinków i na dobre zapisały się w świadomości Polaków. Prawdopodobnie każdy rozpoznałby czołówkę do takich serii jak „M jak miłość” czy „Na Wspólnej”. Możemy też sądzić, że nie ma osoby, która nie znałaby tragicznych postaci jak Ryszard Lubicz czy Hanna Mostowiak. Dzięki tym serialom kilkoro aktorów i aktorek została prawdziwymi gwiazdami polskiego show-biznesu. Wystarczy spojrzeć na Katarzynę Cichopek, która pierwszego dnia na planie „M jak miłość” była jeszcze nastolatką, a dzisiaj to jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych. Członków obsady tych produkcji mogliśmy też oglądać w różnych programach rozrywkowych. Natomiast królową polskich telenowel okrzyknięto Ilonę Łepkowską. To właśnie ta scenarzystka stoi za takimi tytułami jak „Klan”, „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Korona królów” czy „Stulecie Winnych”. Artystka pracowała też przy znanych filmach jak „Nigdy w życiu!”, „Nie kłam, kochanie”, „Och, Karol 2”, „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4” oraz „Zołza”. W naszym zestawieniu skupimy się jednak na odcinkowych produkcjach. Jakie seriale są z Polakami najdłużej?

Reklama

Spis treści:

Wiele widzów może się zdziwić, ale jednym z najdłuższych seriali w Polsce jest głośny paradokument. „Ukryta prawda” to produkcja, która ma przedstawiać typowe dla polskich rodzin konflikty (czy tak jest rzeczywiście, zostawiamy wam do oceny). Tytuł jest emitowany na antenie od lutego 2012 roku na antenie TVN. Choć nie jest to seria najwyższych lotów, potrafi rozbawić i zainspirować telewidzów do tworzenia mnóstwa memów oraz przeróbek. Jak dotąd powstały już 1523 odcinki i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie licznik będzie bił dalej. Warto wspomnieć, że jest wersja niemieckiej serii, „Family Stories”, który pojawił się na kanale RTL II. W telewizji szybko pojawiło się także sporo podobnych paradokumentów jak „Szkoła”, „Szpital” czy „Pamiętniki z wakacji”.

Jeden z najdłuższych seriali w Polsce i zarazem jedna z najpopularniejszych serii. Telewidzowie oglądają „M jak miłość” już od ponad dwudziestu lat. Pierwszy odcinek pojawił się na antenie TVP2 w 2000 roku. Od tego momentu miliony Polaków śledzą losy rodziny Mostowiaków. Te, jak wiemy, często bywają tragiczne. Słynna telenowela Ilony Łepkowskiej to bez wątpienia jeden z największych tasiemców w naszej telewizji, który na dobre przeniknął do polskiej popkultury i wypromował takie gwiazdy jak Katarzyna Cichopek („Tancerze”, „Wkręceni w”), Kacper Kuszewski („Karol — człowiek, który został papieżem”, „Wkręceni”) czy bliźniacy Rafał i Marcin Mroczek. Jak dotąd powstało już 1736 odcinków produkcji Telewizji Polskiej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

Kolejna znana produkcja Ilony Łepkowskiej, która jest jednym z najdłuższych seriali w Polsce, to „Barwy szczęścia”. Perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej także nie są nowością dla Polaków. Na planie produkcji pojawiają się takie gwiazdy jak Katarzyna Glinka („Dlaczego nie!”, „Na układy nie ma rady”), Dorota Kolak ("Chce się żyć”, „Zabawa zabawa”), Agnieszka Pilaszewska („Miodowe lata”, „W pustyni i w puszczy”), Bronisław Wrocławski („Tato”, „Kingsajz”) czy też Krzysztof Kiersznowski („Cześć Tereska”, „Kiler”) i Ewa Ziętek („Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Kołysanka”). Premiera „Barw szczęścia” odbyła się w 2007 roku, co oznacza, że niedługo twórcy będą świętowali dwudziestolecie serialu. Jak dotąd powstało już 2810 odcinków serii o bohaterach żyjących na osiedlu Pod Sosnami.

Jednym z najdłuższych seriali w Polsce jest hit Polsatu. „Pierwsza miłość” pojawiła się w telewizji w listopadzie 2004 roku i szybko podbiła serca widzów. Od pierwszego odcinka śledzimy losy Marysi, młodej dziewczyny, która przeprowadza się z rodzinnej wsi do Wrocławia, gdzie rozpoczyna studia medyczne. W mieście na jej drodze staje Paweł, który całkowicie odmienia życie bohaterki. Oczywiście miłość pary z czasem staje się bardzo skomplikowana. Twórcy nie stronią też od wątków kryminalnych. Telewidzowie mogli zobaczyć w „Pierwszej miłości” takich aktorów jak Aneta Zając („Pitbull”, „Doktor Dziwago”), Ewa Skibińska („Matka Teresa od kotów”, „Ślepnąc od świateł”), Aleksandra Zienkiewicz, Łukasz Płoszajski („Do potomnego”, „Śliwowica”), Maciej Tomaszewski („Ranczo”, „Sala samobójców”), Katarzyna Ankudowicz („Czas honoru”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”), Rafał Kwietniewski („Fuga”, „Emilia”), Mikołaj Krawczyk („Ranczo”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”) oraz Joanna Opozda („Planeta Singli”, „Disco Polo”). Co ciekawe, Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk, czyli serialowi Marysia i Paweł byli też parą w prawdziwym życiu. Gwiazdy doczekali się nawet dwóch synów: Roberta i Michała. Ostatecznie jednak aktorzy rozstali się w niezbyt dobrych stosunkach. „Pierwsza miłość” ma już osiemnaście sezonów, jak dotąd powstało 3590 odcinków.

Zobacz także

Przy okazji zachęcamy was do zapoznania się z naszym innym zestawieniem na temat krajowych produkcji. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie są najgorsze polskie seriale, możecie znaleźć listę produkcji w innym naszym tekście. Ostrzegamy, że niektórych z nich nie da się odzobaczyć. Na szczęście obejrzeliśmy i wybraliśmy je, żebyście wy nie musieli.

W czołówce najdłuższych seriali w Polsce jest „Na Wspólnej”. Widzowie mogą śledzić perypetie bohaterów już od stycznia 2003 roku. Produkcja niedawno skończyła dwadzieścia lat i nadal nie znika z anteny. Seria opowiada o przyjaciołach z domu dziecka, którzy wychowali się pod okiem Marii Zięby. Część akcji rozgrywa się w domu przy tytułowej ulicy w Warszawie. W obsadzie „Na Wspólnej” znaleźli się m.in. Waldemar Obłoza („Miodowe lata”, „Plebanią”), Lucyna Malec („Mój Nikifor”, „Święta krowa”), Anna Korcz („Ja wam pokażę!”, „Ryś”), Leszek Lichota („Lincz”, „Wataha”), Mieczysław Hryniewicz („Różyczka”, „Quo vadis”), Bożena Dykiel („Dzień świra”, „Nic śmiesznego”), Małgorzata Socha („BrzydUla”, „Weekend”), Anna Guzik („Obława”, „Hela w opałach”) oraz Ewa Gawryluk („Sztos”, „Podatek od miłości”). Serial jak na razie ma 3638 odcinków i mocno rywalizuje z „Pierwszą miłością” pod względem długości.

Wreszcie przedstawiamy najdłuższy serial w Polsce, który jak na razie nie ma konkurencji. „Klan” jest drugą telenowelą, jaka powstała w naszym kraju. Wcześniej w telewidzowie mogli oglądać „W labiryncie” – produkcji stworzonej przez tych samych twórców. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów pojawiła się na małym ekranie w 1997 roku. Nie tylko fani serialu wiedzą, kim są Bożenka, Rysiek, Maciej czy Jerzy z „Klanu”. Choć co jakiś czas dochodzą nas głosy, że seria niedługo zniknie z anteny, to raczej tylko plotki. Wiernych widzów uspokajamy – nic nie wskazuje na to, żeby liczący już dwadzieścia pięć sezonów hit TVP został zdjęty. Na planie produkcji mogliśmy zobaczyć Piotra Cywrusa („Lista Schindlera”, „Kryptonim Polska”), Agnieszka Kotulanka („Wielki tydzień”), Joanna Żółkowska („Zróbmy sobie wnuka”, „Rozmowy kontrolowane”), Jan Wieczorkowski („Czas honoru”, „Nigdy nie mów nigdy”), Andrzej Grabarczyk („Kiler-ów 2-óch”, „Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza”), Tomasz Stockinger („Znachor”, „Kariera Nikodema Dyzmy”), Małgorzata Ostrowska-Królikowska („Rozmowy kontrolowane”, „Stulecie Winnych”) czy też Barbara Bursztynowicz („Zaćma”). Jak dotąd „Klan” liczy 4122 odcinki.

Skoro znacie już najdłuższy serial w Polsce, poniżej prezentujemy produkcje, które także przekroczyły tysiąc odcinków, ale które zniknęły z anteny. Prawdopodobnie mogliście oglądać, niektóre z nich. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się, jaki jest najdłuższy serial na świecie, zachęcamy was do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

Reklama