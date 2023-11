4 z 4

Przypomnijmy, że Natalia i Marek poznali się, gdy kobieta zaczęła pracować w jego restauracji. Choć Zimiński początkowo nie lubił swojej pracownicy, bardzo szybko poddał się jej urokowi. Para nawiązała płomienny romans. Gdy Marek chciał go przerwać, było już za późno. Na jaw wyszło bowiem, że Zimiński niebawem zostanie ojcem! Danka wyrzuciła go z domu i zarządała rozwodu. Mimo wszystko kobieta nie odwróciła się od niego, gdy Natalia zginęła pod kołami samochodu. Niedawno Danuta zajęła się nawet małym Szymkiem, gdy Małgosia (Anna Kerth) nie mogła tego zrobić. Jak myślicie, czy Zimińscy mają jeszcze szansę wrócić do siebie?