Danusi jednak wróci do Marka? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani "Na Wspólnej". Zimińscy przez wiele lat tworzyli zgrane, szczęśliwe małżeństwo. Niestety, ich związek legł w gruzach, kiedy znudzony życiem małżeńskim Marek pozwolił sobie na romans z Natalią. Danka była załamana kiedy dowiedziała się, że Marek ma kochankę, ale po trudnych chwilach los się do niej uśmiechnął- Zimińska poznała Janusza, przy którym zapomniała o byłym mężu. Teraz, jak informuje "Świat seriali", Danusia spędzi namiętną noc ze swoim nowym partnerem! W jej mieszkaniu pojawi się również Marek!

Danusia dokona ostatecznego wyboru!

Już w 2735. odcinku serialu "Na Wspólnej" Danusia i Janusz umówią się na randkę do teatru, jednak zamiast wybrać się na spektakl... wylądują w łóżku! Jak informuje "Świat seriali", namiętne chwile przerwie im dzwonek do drzwi - Marek z bukietem kwiatów usłyszy jednak śmiech byłej żony i mężczyzny i wróci do domu. Danusia spędzi noc z Januszem, który po wspólnym śniadaniu odwiezie ją do pracy. Wieczorem Marek znów pojawi się w mieszkaniu Danusi - wręczy jej bukiet białych róż. W tym czasie przyjdzie również Janusz!

W obecności Janusza Marek wyzna byłej żonie, że zawsze może na niego liczyć- zdradza "Świat seriali".

Danusia w 2736. odcinki "Na Wspólnej" dokona jednak ostatecznego wyboru i zdecyduje się na kontynuowanie związku z Januszem! Zimińska nie zamierza wracać do byłego męża!

Marek zostanie odprawiony z kwitkiem.