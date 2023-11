Marcelina Zawadzka gra w serialu "Na Sygnale" byłą szefową stacji ratowników, Gabrielę Morawską. Jak się okazuje gwiazda "Pytania na śniadanie" będzie musiała pożegnać się z serialem i 1 maja zobaczymy ostatni odcinek z udziałem prezenterki. W rozmowie z Party.pl koleżanka z planu Marceliny Zawadzkiej, Monika Mazur, zdradziła, co sądzi o odejściu gwiazdy z serialu. Odniosła się też do plotek na temat braku wykształcenia aktorskiego Marceliny. Nie uwierzycie, co nam powiedziała! Obejrzycie wideo...

Monika Mazur jest koleżanką Marceliny Zawadzkiej z serialu "Na Sygnale"

