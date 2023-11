1 z 4

W pierwszym po wakacyjnej przerwie odcinku "Na dobre i na złe" byliśmy świadkami dramatycznych scen. Adam (Grzegorz Daukszewicz) i Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska) rzucili się na pomoc dwóm chłopakom, których auto zatonęło w rzece. Niestety, lekarze sami zostali ofiarami. Wiktoria zaczęła się topić, natomiast Adam rzucił jej się na pomoc. Choć początkowo wydawało się, że to Consalida będzie w poważniejszym stanie, ostatecznie to Krajewski wymagał natychmiastowej pomocy. Niestety, młody lekarz zignorował pierwsze objawy, które doprowadziły do jego śmierci! Adam na oczach Andrzeja Falkowicza stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Mimo szybkiej pomocy lekarzy, serce Krajewskiego przestało bić...

Skąd decyzja producentów o uśmierceniu jednego z głównych bohaterów?

Okazuje się, że Grzegorz Daukszewicz po sześciu latach na planie "Na dobre i na złe" postanowił odejść z serialu. Aktor jest wdzięczny producentom serialu za to, że mógł przez kilka lat grać Adama, ale teraz przyszedł czas na nowe wyzwania zawodowe. Jakie?

Co stanie się z Wiki? W kolejnych odcinkach Wiktoria Consalida będzie przeżywała ciężkie chwile. Okazuje się jednak, że znajdzie się ktoś, kto skutecznie ją pocieszy. Kto to taki? Zobacz naszą galerię i dowiedz się więcej!

