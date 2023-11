Poza emocjonującym wątkiem Latoszka i jego przygody w klubie go go, w odcinku 680. "Na dobre i na złe" zobaczymy jak doktor Konica (Robert Koszucki) będzie świętował 40-te urodziny! Marta (Katarzyna Bujakiewicz) zrobi lekarzowi niespodziankę i specjalnie przyjedzie z dziećmi oraz pysznym tortem. A Rafał powita rodzinę z uśmiechem… ale gdy później zostaną sami, złamie byłej ukochanej serce.

- Nie rób tego… Nie staraj się. Nie dla mnie. Nie warto.

- Myślałam, że się ucieszysz…

- Marta, jeżeli wysyłam ci sprzeczne sygnały... to wybacz. My nigdy już…

- Nie będziemy razem? To chciałeś powiedzieć?…