Dwie namiętne kobiety… i przystojniak z błyskiem w oku. Zapraszamy na 680 odcinek „Na dobre i na złe” - i spotkanie z doktorem Latoszkiem (Bartosz Opania) i jego dylematem, że nadal kocha byłą żonę! Emisja 4 października w TVP2.

Reklama

Witek powróci do klubu, w którym poznał niedawno tancerkę go-go – Sarę (Agnieszka Kaczorowska)... Zamiast się bawić, lekarz cały wieczór będzie jednak myśleć o Lenie – w objęciach Staszka.

Sara spróbuje namówić przyjaciela, by o byłej żonie w końcu zapomniał. A nawet Latoszka pocałuje i z tego powodu lekarz trafi do szpitala! Co będzie dalej? Zobacz zwiastun!

Zobacz także: Adam nadal kocha Wiki, ale czy uda mu się ją zatrzymać? ZWIASTUN nowego odcinka "Na dobre i na złe"

Lena i Latoszek wyądują w łóżku!