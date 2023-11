1 z 9

Zapraszamy na 685. odcinek „Na dobre i na złe”, tym razem w Leśnej Górze szykują się spore zmiany. Najpierw zespół opuściła Wiktoria, a teraz... czas na Agatę. Pani doktor pojedzie do Azji z moją by zrobić coś dobrego i poukładać sobie wszystkie uczucia oraz priorytety w głowie. Tylko czy wróci?

Za to na stałe do personelu dołączy Karola... A co z Leną i Latoszkiem? Lekarz usłyszy od Van Graafa, że:

- Szpital to nie burdel!

Czym sobie na to zasłuży? Czytaj dalej...

