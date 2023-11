Fanów "Na dobre i na złe" czekają niemałe zmiany! Z serialu zniknie Agata (Emilia Komarnicka) - weźmie zaległy urlop i wyruszy do Azji na charytatywną wyprawę "Kilometry dla Ali", by zebrać pieniądze na egzoszkielet dla sparaliżowanej nastolatki. Te zmiany wynikają z faktu, że aktorka wyjechała w podróż poślubną. Jednak co z serialowym partnerem Agaty, Szczepanem, w którego wciela się Kamil Kula? Aktor zdradził nam szczegóły! Zobaczcie nasz materiał wideo.

Agata znika z "Na dobre i na złe"!

Co stanie się ze związkiem Agaty i Szczepana?

