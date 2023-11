1 z 9

Przed nami już 684. odcinek „Na dobre i na złe”… Co tym razem czeka lekarzy z Leśnej Góry? Wiktoria będzie już miała dość życiowych zawirowań i da Falkowiczowi wypowiedzenie. Co na to profesor? Zobaczcie nasze fotostory. Emisja odcinka 684. w TVP2, 8 listopada (środa) 20.40...

Zobacz także: "Party Seriale": "M jak miłość" - wywiad z Marcjanną Lelek o ślubie Natalki, z "Na dobre..." znikają dwie gwiazdy!