W ostatnią środę w Leśnej Górze doszło do tragedii: Małgosia, córka doktora Konicy, została ciężko ranna... Co wydarzy się dalej? Zapraszamy na kolejny odcinek „Na dobre i na złe” – numer 624, który już dziś o 20.40 w TVP2. W powodu tego wątku do "Na dobre i na złe" wróciła Katarzyna Bujakiewicz. Rafał (Robert Koszucki) i Marta (Katarzyna Bujakiewicz) spędzą w szpitalu wiele godzin – czekając na najmniejszy choćby znak, że ich córka wraca do zdrowia. A Małgosia (Daria Domaszewicz) znów trafi na salę operacyjną. Zabieg przeprowadzą najlepsi chirurdzy z Leśnej Góry. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska została... tancerką erotyczną i trafiła do szpitala! Zobacz zwiastun 624. odcinka Na dobre i na złe.