- Nie wiem, jak to powiedzieć… Wczorajsza noc… to był błąd. Mam narzeczoną.

- Ja też nie jestem sama. Dzisiaj to skończę, nie chcę go okłamywać…

- Ale ja kocham Justynę i nie zostawię jej! Straciliśmy kontrolę, ale teraz musimy o tym zapomnieć.

- Ja nie chcę zapomnieć…