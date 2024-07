8 z 8

Ciężarna Hana wyjechała z mężem do Izraela. Tam urodził im się syn, ale Garwyło postanowił wrócić do Polski, bo dostał propozycję pracy w prywatnej klinice w Otwocku. Kiedy Hana miała dołączyć do Gawryły wydarzył się wypadek, okazało się, że w drodze do domu kobieta zginęła, a Gawryło od tej pory miał depresję. Star się jednak dla syna żyć dalej...