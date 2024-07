8 z 11

Van Graaf jako nowy dyrektor szpitala będzie miał kłopoty. Falkowiczowi nie spodoba się, że Ruud pochwali się jego sukcesami w gazecie - i będzie uważał, że użył ich do własnych celów. Za to Borys będzie zarzucał, że Van Graaf przymyka oko na poczynania Barta, który faworyzuje Burską. Młody lekarz uważa, że przez to nie ma szans pokazać jak jest dobry. Będzie uważał, że Bart go poniża. Tym samym nowy dyrektor będzie oskarżony o mobbing w pracy! Czy ktoś stanie w jego obronie?