Mikołaj Roznerski opublikował niepokojące zdjęcie z planu "M jak miłość". Co z dziećmi Izy i Marcina?

W "M jak miłość" między Izą a Marcinem źle się dzieje! Para nie może dojść do porozumienia, co najbardziej odbija się na Mai i Szymku, którzy widzą napiętą atmosferę między rodzicami. Teraz Mikołaj Roznerski opublikował w relacji na Instastory nowe zdjęcia z planu i wygląda na to, że Iza i Marcin podejmą zaskakującą decyzję! To już koniec ich małżeństwa? Z kim zamieszkają dzieci?

Mikołaj Roznerski opublikował niepokojące zdjęcie z planu "M jak miłość"!

Kryzys w małżeństwie Chodakowskich nadal trwa! Marcin nie może pogodzić się z flirtem Izy i Ostrowskiego i choć powoli dociera do niego, że sekstaśmy zostały zmontowane przez Bosackiego, nie jest w stanie zapomnieć o wszystkim! W końcu wyprowadził się z domu, a Iza została sama.

Mikołaj Roznerski właśnie opublikował nowe zdjęcia z planu i widać na nich, że Chodakowską wspiera matka Marcina, ale ich miny nie wróżą niczego dobrego! Para podjęła decyzję o rozstaniu? Z pewnością nie pomoże fakt, że Iza porówna Marcina do Artura. To będzie dla niego kolejny cios!

Tylko spójrzcie na smutną twarz Izy! Zapowiada się bardzo emocjonalny odcinek...

Instagram

Na kolejnym zdjęciu widać, że Chodakowski przeprowadza poważną rozmowę z dziećmi. Kiedy w końcu Marcin podejmie decyzję o powrocie, Iza wyjedzie do Joanny do Francji, aby tam przemyśleć wszystko! Czy w końcu uda im się szczerze porozmawiać? Na to czekają fani serialu:

Powinien też na spokojnie i szczerze pogadać z Izą , i powinien mieć świadomość , że małżonka go okłamywała bo bała się jego reakcji i wstydziła się . Przez tą rozłąkę cierpią wszyscy ,dzieci Marcin i Iza~ oby znów tworzyli szczęśliwą rodziną , Wróci, wróci oby oby...

Wygląda na to, że trudna relacja Izy i Marcina najbardziej odbije się na dzieciach.

