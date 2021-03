To już koniec małżeństwa Izy i Marcina w „M jak miłość”? Nawet seniorka rodu Mostowiaków zaczyna mieć wątpliwości, czy parze uda się pokonać ten kryzys i w rozmowie z Marysią Rogowską powie wprost:

Nie jestem pewna. Obyś miała rację, ale… każdy ma swoją wytrzymałość, Marysiu…

Czy to oznacza, że para rozstanie się na dobre? Wygląda na to, że Iza nie może dłużej znieść koszmaru związanego z jej rzekomym romansem z Ostrowskim i podejmie zaskakującą decyzję, którą ułatwi jej sam Marcin! Czy Iza wyjedzie na zawsze? Co z Mają i Szymkiem?

Dramatyczne święta w "M jak miłość"! Iza wyjedzie na zawsze?

Marcin nie radzi sobie z faktem, że Iza flirtowała z Ostrowskim. Co prawda zaczął podejrzewać, że sekstaśma z jej udziałem jest zmontowana i poprosił Karskiego o pomoc przy sprawdzeniu nagrania, ale nadal nie może wybaczyć Izie. Kobieta była załamana, kiedy Marcin wyprowadził się z domu i z troski o dzieci, które są przerażone ich ciągłymi kłótniami zdecyduje się na zaskakujący krok i wyjedzie do Francji do Joasi. Wcześniej to Asia zmuszona trudną relacją z Ostrowskim zdecydowała się na wyjazd, a teraz przez pisarza kolejna bohaterka ucieknie od problemów i spokój znajdzie za granicą.

Już wcześniej w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia świąt, na których nie ma Izy, a teraz stało się jasne, że Chodakowska zostawiła dzieci z Marcinem i sama wyjechała, aby znaleźć spokój. Przed wyjazdem zostawi jednak list!

Cokolwiek z nami będzie, cokolwiek postanowisz... Proszę, musimy zrobić wszystko, żeby chronić nasze dzieci... To one są teraz najważniejsze. Więcej widzą i rozumieją, niż nam się wydaje... Dlatego postanowiłam, że na jakiś czas wyjadę do Joasi. Tak będzie lepiej dla dzieci, spokojniej, nie będą świadkami naszych kłótni. A Ty... wróć do domu i spędźcie wszyscy razem rodzinne święta. Z Aleksandrą, Olkiem, Anetą. Może z czasem emocje opadną. Kocham Was, Iza - czytamy na se.pl

Po świętach para zdecyduje się pogodzić? Tego dowiemy się w kwietniowych odcinkach!

Iza w końcu nie wytrzyma kłótni z Marcinem i zdecyduje się na dramatyczny krok!

Czy po wyjeździe Izy Marcin zacznie o nią walczyć?