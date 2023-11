Mikołaj Roznerski w rozmowie z Party.pl zdradził, jak potoczą się losy Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"! Wszyscy fani z niecierpliwością czekają na premierowe odcinki serialu, który już 28 sierpnia wraca na antenę Telewizyjnej Dwójki. Wiemy już, że czekają nas wielkie emocje związane z Tomkiem Choadkowskim, który znajduje się w stanie śpiączki i wciąż nie wiadomo, czy przeżyje. A co wydarzy się w życiu Marcina? Czy Chodakowski wreszcie znajdzie wielką miłość? Co z Izą, która spodziewa się jego dziecka? Posłuchajcie, co o nowym sezonie "M jak miłość" powiedział nam Mikołaj Roznerski!

Mikołaj Roznerski zdradził nam, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość".

Wkrótce Mikołaja Roznerskiego zobaczymy także w filmie "Narzeczony na niby".