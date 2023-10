Już w najbliższą sobotę Polsat wyemituje kolejne odcinki serialu "Piękni i bezrobotni". W najnowszej odsłonie produkcji z udziałem Mikołaja Cieślaka i Roberta Górskiego zobaczymy, jak główni bohaterowie radzą sobie w roli statystów i w pogoni za sensacją jako paparazzi. Czy odniosą sukces w nowej pracy? Tego dowiemy się już za kilka dni. Przypominamy, że dwa nowe odcinku serialu zobaczymy już w sobotę, 13 marca o godzinie 21:05.

Zanim jednak zobaczymy nowy odcinek nowego hitu Polsatu zobaczcie gorący zwiastun "Pięknych i bezrobotnych" i sprawdźcie, czym chcieli zajmować się Mikołaj Cieślaj i Robert Górski, czyli największe gwiazdy serialu stacji. Okazuje się, że zanim zostali kabareciarzami marzyli o zupełnie innych zawodach. Robert Górski w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że tak jak jego ojciec chciał zostać kierowcą autobusu.

Zawsze chce się wykonywać zawód, który wykonywał ojciec. Wyobrażałem sobie, że fajnie byłoby być kierowcą- Robert Górski mówił w wywiadzie dla Interii. Chciałem też być aktorem, ale nie zrobiłem żadnych kroków w tę stronę. Potem chciałem być pilotem i iść do szkoły w Dęblinie, ale wada wzroku mi to uniemożliwiła. Bardzo żałuję, bo gdybym został pilotem, podleciałbym nad dom Mikołaja i on wie, co bym mu zrzucił z ładowni- dodał