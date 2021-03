Oglądasz "Gliniarzy" i wiesz naprawdę wszystko o bohaterach hitowego serialu Polsatu? Jeżeli tak, to spróbuj rozwiązać nasz quiz! Dokładnie 1 marca wystartował najnowszy, dziesiąty już sezon uwielbianych przez widzów "Gliniarzy". Produkcja ruszyła blisko pięć lat temu i w tym czasie wygrała plebiscyt Party.pl w kategorii „Najlepszy serial paradokumentalny” i zdobyła aż cztery norminacje do TeleKamer! Teraz, w związku z premierą nowej serii hitu przygotowaliśmy dla Was kilka naprawdę trudnych pytań dotyczących "Gliniarzy". Sprawdź, jak wiele wiesz o serialowych "Gliniarzach". Rozpoczynamy nasz QUIZ!

Zobacz także: Oto tajemnice serialu "Gliniarze"! Kto się w kim zakochał na planie, a kto otrzymuje najwięcej wiadomości od fanek?