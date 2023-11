Maria Pawłowska od niedawna gra w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w postać dziennikarki Ani. Co mówiła o swojej postaci jeszcze kilka miesięcy temu?

Reklama

Gram dziennikarkę Anię, która bada niebezpieczną aferę, pomaga dziewczynom, które są w nią zaplątane. A przy okazji w dziwnych okolicznościach poznaje Marcina Chodakowskiego - mówiła o swojej roli Marysia Pawłowska.

Od poznania Ani i Marcina sporo się zmieniło, bowiem bohaterowie zbliżyli się do siebie i wiele wskazuje na to, że w przyszłości będą razem. Czy Ania pomoże Marcinowi w walce z Arturem i Izą o jego córkę Maję? Tego dowiemy się zapewne w najbliższych odcinkach serialu! A co o pracy na planie serialu powiedziała nam Maria? Zobaczcie wideo!

ZOBACZ: "M jak miłość": Artur jest gotowy na wszystko! Porwie Maję i zmusi Izę do ślubu!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Reklama

Maria Pawłowska to nowa gwiazda serialu "M jak miłość"