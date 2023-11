1 z 5

Artur (Tomasz Ciachorowski) z "M jak miłość" jest zdolny do wszystkiego, by zatrzymać Izę i dziecko. W 1366 odcinku "M jak miłość" Artur zrzuci maskę i zacznie grozić - Izie (Adriana Kalska), że jeśli nie weźmie z nim ślubu, straci dziecko! Co wydarzy się w 1366 odcinku serialu "M jak miłość"?

Artur sprawdzi wiadomości Izy i znajdzie sms od Marcina (Mikołaj Roznerski), wpadnie we wściekłość. Ale nie da po sobie poznać, wysłucha Izy, która skłamie, że była na spotkaniu z szefową i Skalski uda, że jej wierzy. Później jednak zacznie jej grozić!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: W "M jak miłość" dramatyczne sceny! Paweł ulegnie wypadkowi. Przeżyje, ale na życiu już mu nie zależy: "Żałuję, że nie umarłem!"