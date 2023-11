Chodakowski wyzna jednak później bratu (Maurycy Popiel), że jej nie uwierzył.

- Czuję przez skórę... po prostu wiem, że kłamie! To pewnie robota tego oszołoma…

- Dobra, może i masz rację. Iza kłamie, dziecko jest twoje. Ale... co dalej?

- Idę na wojnę. Gadałem z Agą... i jest sposób, żeby to odkręcić. Trzeba wystąpić do prokuratury o unieważnienie oświadczenia o uznaniu ojcostwa złożonego w złej wierze. Potem jest rozprawa, a sąd zasądza badanie DNA na ojcostwo... I wtedy krótka piłka.

- Załóżmy, że wygrasz sprawę w sądzie... i co wtedy zrobisz?