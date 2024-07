Magdalena Lamparska zagrała główną rolę w nowym serialu Polsatu - "Niania w wielkim mieście". Jednak to nie wszystko - już niedługo do kin wchodzą dwa filmy z jej udziałem - "Porady na zdrady" oraz amerykańska produkcja “Azyl". O niej będzie głośno!

To, że Magda Lamparska jest obecnie tak popularną i wziętą aktorką, zawdzięcza sobie - dzięki ciężkiej pracy i determinacji skończyła szkołę teatralną, a teraz gra w największych produkcjach. Walczyć o siebie nauczyła się po bardzo ciężkim wypadku sprzed lat:

Zawsze byłam marzycielką, byłam też niezwykle uparta i naprawdę ciężko pracowałam. Jadąc na egzaminy do szkoły teatralnej, czułam się przygotowana i właściwie pewna, że się uda. Rok wcześniej miałam bardzo poważny wypadek samochodowy, złamałam kręgosłup. Wypadek przewartościował moje poglądy, wtedy obiecałam sobie, że nie prześpię życia. W ciągu roku przeszłam niesamowicie intensywną rehabilitację. Na tyle skuteczną, że na egzaminach byłam znowu sprawna fizycznie. Bez determinacji, którą miałam w sobie, to by się nie udało - zdradziła Magdalena Lamparska w wywiadzie dla magazynu Gala.