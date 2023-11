3 z 3

W 1436 odcinku serialu z Magdą będzie naprawdę źle! Lekarze zdecydują podłączyć ją do respiratora. Jej serce po przeszczepie zostało bardzo obciążone przez narkotyk. Fani serialu są bardzo ciekawi, co dalej stanie się z Chodakowską. Postanowili zapytać o to produkcje, zadając pytanie na Instastories. Do tego pytania odniosła się sama Anna Mucha. Gwiazda postanowiła rozwiać ich wątpliwości i napisała na Instagramie:

Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Chyba, że mi serce pęknie... Ale o tym będzie w kolejnych odcinkach

Wszystko wskazuje na to, że dramatyczny wypadek zakończy się dobrze i Magda wyzdrowieje! W końcu wszyscy czekają na ciąg dalszy jej historii z Kamilem, który właśnie wrócił do "M jak miłość"...

