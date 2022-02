W nowym sezonie "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) osiągnie swój cel i doprowadzi do rozstania Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek)? Gryc do tej pory nie pogodził się, że Magda ułożyła sobie życie u boku Budzyńskiego, a teraz zrobi wszystko, żeby ich poróżnić! W nowych odcinkach uwielbianego przez widzów serialu Kamil dostarczy widzom naprawdę sporo emocji. Sprawdźcie, co zrobi, żeby odzyskać Magdę! Andrzej będzie wściekły na Magdę Jak już wiemy, w nowych odcinkach "M jak miłość" zakończy się sprawa Olka (Maurycy Popiel), który uniknie więzienia i wyjdzie na wolność. Niestety, prawnik lekarza nie będzie cieszył się z wygranej zbyt długo. Jak informuje "Świat Seriali", w 1523. odcinku "M jak miłość", tuż po wyjściu z sali sądowej Andrzej dowie się, że Magda w tajemnicy spotkała się z Kamilem! Gryc pochwali się prawnikowi, że spędził czas z jego żoną. Budzyński będzie wściekły i kiedy wróci do domu, chłodno przywita się z Magdą, która nie będzie rozumiała, dlaczego jej ukochany nie cieszy się z wygranej w sądzie. Magda nie odpuści i zacznie wypytywać Andrzeja o powód jego złego humoru, a wtedy Budzyński nie wytrzyma i przyzna, że dowiedział się o jej spotkaniu z Kamilem! Zaskoczona Magda przyzna, że tuż przed ostatnią rozprawą skontaktowała się ze swoimi byłym. Magda zacznie się tłumaczyć, że spotkała się z Kamilem, żeby prosić go, aby przestał walczyć z Olkiem i Budzyńskim w sądzie. Żona prawnika będzie zapewniać, że nie spędziła z Kamilem romantycznej nocy - co wcześniej sugerował Budzyńskiemu sam Gryc. Czy Andrzej uwierzy Magdzie i wybaczy jej, że w tajemnicy spotkała się z Kamilem? Tego dowiemy się z nowego sezonu "M jak miłość"! Będziecie oglądać? My z pewnością!...