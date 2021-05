W „M jak miłość” kolejna porcja zaskakujących wydarzeń! Tym razem to Magda wpadnie w poważne kłopoty i będzie oczarowana... nauczycielem swojej córki. Emocje sięgną zenitu, kiedy okaże się, że nie miała pojęcia kim jest Adam i co ma wspólnego z jej córką. Czy Magda straci głowę dla Wareckiego i wda się z nim w romans? To zniszczyłoby całą ich rodzinę! A co z Anią?

Magda w "M jak miłość" zdradzi Andrzeja z nauczycielem i ukochanym córki?

Szczęśliwa Magda po zdanym egzaminie na studiach zdecyduje się spędzić trochę czasu z przyjaciółką Olgą. Dziewczyny w barze Otara spotkają się też z młodszym bratem Olgi, Adamem Wareckim. Mężczyzna szybko znajdzie wspólny język z Budzyńską. Ich znajomość przerodzi się w coś więcej?

W 1588. odcinku "M jak miłość", który na antenie TVP2 już 10 maja okaże się, że Magda wpadła w oko Adamowi Wareckiemu. Żona Budzyńskiego sama też jest oczarowana mężczyzną, ale nie ma pojęcie, że jest on... nauczycielem Ani.

Na tej wrześniowej imprezie wpadłaś mu w oko. Serio. Był lekko podłamany, jak się dowiedział, że jesteś szczęśliwą mężatką... - wyznała siostra Adama Wareckiego Magdzie.

Na tym nie koniec rewelacji! Magda i Andrzej zorientują się, że Ania znów jest zakochana, ale nie chodzi o Damiana. Nie podejrzewają jednak, że chodzi właśnie o nauczyciela nastolatki. Ostatecznie dziewczyna rozstanie się ze swoim chłopakiem, a podczas szczerej rozmowy z Magdą zdradzi, że zakochała się w innym mężczyźnie - jest nim jej polonista Warecki, o czym jednak nie wspomni. Co zrobi Budzyńska, kiedy w końcu dowie się, że zauroczyły się tą samą osobą!? Relacja nieświadomej niczego Magdy z nauczycielem Ani zacznie się niebezpiecznie rozwijać. Czy Magda rozbije swoje małżeństwo i przy okazji skrzywdzi córkę Andrzeja?

Dowiemy się już w kolejnych odcinkach! Emocji z pewnością nie zabraknie.

Zobacz także: Wnuk zmarłego Mariusza Sabiniewicza z "M jak miłość" jest ciężko chory! Ilona łepkowska opublikowała poruszający apel

Kolejny związek Andrzeja Budzyńskiego jest zagrożony. Magda odejdzie?

MTL Maxfilm

Wojciech Świeściak w serialu "M jak miłość" wciela się w rolę Adama Wareckiego, polonistę w szkole Ani Budzyńskiej.